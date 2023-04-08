Tayvan liderinin ABD ziyareti sonra Çin ordusu harekete geçti: Açık açık uyardılar

TAYVAN DUYURDU: 71 HAVA ARACI, 9 SAVAŞ GEMİSİ ADA ÇEVRESİNDE

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün gece yarısından bugün akşam saatlerine kadar Çin'e ait 71 hava aracı ve 9 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 71 hava aracından 45'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını kuzey orta ve güneyden geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Tatbikatta ÇHKO'nun kara kuvvetlerine bağlı roket bataryalarının, donanmaya bağlı destroyer, fırkateyn ve füze gemileri ve karada konuşlu gemi savar füze sistemlerinin, hava kuvvetlerine bağlı savaş jetleri, erken uyarı ve tanker uçaklarının ve roket kuvvetlerine bağlı güdümlü füze sistemlerinin yer aldığı bildiriliyor.

Tayvan'ın karşı kıyısında yer alan Fucien eyaletinin Deniz Güvenliği İdaresi, yerel saatle 08.00-12.00'de Tayvan Boğazı'nın kuzeyindeki Fucou şehri açıklarında gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı askeri tatbikat düzenleneceğini duyurmuştu.

Duyuruda tatbikatların 11,13,15,17 ve 20 Nisan'da tekrarlanacağı belirtilirken tüm sivil ve ticari gemilerin anılan tarihlerde bölgeye girmemesi istenmişti. Tayvan'ın kontrolündeki Matsu Adaları yakınında yapılacak seri tatbikatların yanı sıra 10 Nisan'da Çin'in kontrolündeki Pingtan Adası'nın çevresinde gerçek silah ve mühimmatla tatbikat yapılacağı bildirilmişti.