Tayvan: Sis bombası ve bıçaklı saldırıda can kaybı 3’e yükseldi

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 30'lu yaşlardaki bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Taipei'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda saldırgan, kent merkezindeki Zhongshan Metro İstasyonu'na ve metro çıkışı yakınındaki çok katlı mağazaya sis bombaları atarak orada bulunan kişileri rastgele bıçaklamıştı.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Saldırı sonrası mağazanın 6. katından atlayarak intihar eden 27 yaşındaki saldırganın hane halkı kaydını bildirmediği için askerlik yedeklik yoklamasının yapılmadığı ve bu nedenle hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirilmişti.

Polis şüphelinin yaşadığı evde yaptığı aramada molotofkokteyli yapımına ilişkin materyal ele geçirmişti.