Tayvan’da 5.2 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğusunu deprem vurdu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'ın doğusunda yer alan Hualian şehrinin 86 kilometre güneybatısında yerel saatle 18.36'da yerin 17 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Deprem Hualian şehrinde kısa süreli paniğe neden olurken, depremden can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Tayvan'da 21 Eylül 1999 yılında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 2 bin 500 kişi hayatını kaybetmiş ve 10 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

