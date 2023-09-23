Tayvan’da büyük yangın! Fabrika cayır cayır yandı, ölü sayısı artabilir

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir fabrikada çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu, 100'den fazla kişi de yaralandı. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ada'nın güneyindeki Pingtung vilayetindeki golf topu üretilen fabrikada yangın çıktı.