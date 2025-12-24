Tayvan’da deprem! 6,1 şiddetiyle sarsıldı

Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Taitung il merkezinin 10,1 kilometre kuzeyi olarak belirlenirken, depremin 11,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Deprem, Taitung'un yanı sıra kuzeydeki Hualian ve Pingtung illerinde de güçlü şekilde hissedildi.

Yetkililer, depremin ardından şu ana kadar can kaybı ya da maddi hasara ilişkin herhangi bir ihbarın ulaşmadığını açıkladı.