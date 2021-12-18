Tayvan’da halk sandık başına gitti

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da halk, enerji, çevre, gıda ithalatı ve gelecekteki referandum tarihleriyle ilgili tercihlerin oylandığı dört maddelik referandum için sandık başına gitti. CNA ajansının haberine göre, referandumda oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Tayvan lideri, Demokratik İlerleme Partisi (DPP) Genel Başkanı Tsai Ing-wen ve muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintag) Genel Başkanı Eric Chu, başkent Taipei'deki seçim merkezlerinde oy kullandı.

Adada seçmenler, referandumda Taoyuan şehrinde yosun resifi yakınında sıvılaştırılmış doğal gaz terminali kurulması, raktopamin gıda katkı maddesi içeren domuz eti ithalatının durdurulması ve adadaki 4'üncü nükleer enerji santralinin inşası konularındaki tercihlerini belirtecek.

Ayrıca muhalefetin gelecekteki referandumların yalnızca genel seçimlerle birlikte yapılması önerisi de referandumda oylanacak.