Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tayvan’da korkutan deprem: 6.5 ile sallandı…
Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:29

Tayvan’da korkutan deprem: 6.5 ile sallandı…

AA
Tayvan’da korkutan deprem: 6.5 ile sallandı…

Tayvan’ın Yilan bölgesinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan depremde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.

Tayvan'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.

BAŞKENT TAİPEİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Tayvan, 6.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem adanın kuzey ve doğu kesimlerinde hissedildi. Depremin merkez üssünün Yilan ilçesi olduğu açıklanan depremde, başkent Taipei'de de binaların sallandığı kaydedildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı kaydedilmezken, Taipei metrosunun kısa süreliğine kontroller için kapatıldığı, kısa bir süre sonra yeniden açıldığı aktarıldı.

Dünyanın en büyük sözleşmeli fason üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing çalışanlarını tahliye ettiklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, tüm sistemin normale döndüğü açıklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tayvan’da korkutan deprem: 6.5 ile sallandı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA