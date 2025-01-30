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Giriş Tarihi: 30.1.2025 12:41 Son Güncelleme: 30.1.2025 12:56

Tayvan’da korkutan deprem

Tayvan’da sabah saatlerinde meydana gelen deprem yürekleri ağza getirdi.

AA
Tayvan’da korkutan deprem

Tayvan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Çiayi il merkezinin 40,5 kilometre güneydoğusundaki Dapu ilçesi olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

5,6 büyüklüğündeki depremin, 21 Ocak'ta Çiayi ilinin Dapu ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından olduğu aktarıldı.

Depremin ardından büyüklüğü 3,2 ile 4,3 arasında 5 artçı sarsıntı tespit edildi.

Çiayi ili, 21 Ocak'ta 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, maddi hasara da yol açan depremde 27 kişi yaralanmıştı.

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Tayvan’da korkutan deprem
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