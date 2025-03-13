Tayvan’da korkutan sarsıntı: Bölge beşik gibi sallandı
Tayvan’ın doğu kıyılarında denizin 12 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgedeki yerleşimlerde hissedildi.
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Taitung ili açıklarında deprem gerçekleşti.
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung il merkezinin 53 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, denizin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
5,7 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ili ile kuzeyindeki Hualien ilindeki yerleşimlerde hissedildi.
Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.