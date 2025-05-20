Tayvan’da trafik dehşeti: Önce motosikletlere sonra da yayalara çarptı

Tayvan'ın başkenti Taipei'ye bağlı Sanxia Mahallesinde aşırı hızla seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı. Önce 3 motosiklete çarpan araç, daha sonra kavşakta karşıdan karşıya geçen yayaların arasına daldı.

Korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, sürücü dahil 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, 78 yaşındaki sürücünün komada olduğu, alkol almadığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tayvan'da kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı: 3 ölü, 13 yaralı | Video

TAYVAN LİDERİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Tayvan lideri Lai Ching-te kazanın ardından yaralıların kaldırıldığı 3 ayrı hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Lai, soruşturmayı yakından takip edeceğini ve yaralılar için tüm imkanların kullanılacağını belirtti.