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Giriş Tarihi: 21.1.2025 04:16

Tayvan'daki depremde 6 ev çöktü

Tayvan'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, adanın güneyindeki Tainan şehrinde 6 evin çökmesi sonucu, 4 kişinin yaralandığı bildirildi

AA
Tayvan’daki depremde 6 ev çöktü

Tayvan ajansı CNA'nın haberinde göre, Tainan İtfaiye Bürosu, Nanxi ilçesinde tek katlı binaların bulunduğu Minzu Caddesi'nde, depremde 6 evin çöktüğünü duyurdu.

Deprem sırasında çöken evlerde bulunan 11 kişi kurtarılırken 4 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki 10 evin deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle çöktüğü veya hasar gördüğü kaydedildi.

Tayvan Meteoroloji Bürosu, merkez üssü Tayvan Adası'nın güneybatısındaki Chiayi ilinin 37,9 güneybatısı olan, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurmuştu.

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Tayvan'daki depremde 6 ev çöktü
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