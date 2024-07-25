Tayvan’ı kasırga vurdu: Ordu devrede

Tayvan medyası, tayfun nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin yaralandığını duyurdu. Yeni Taipei ve 10 ilçeden 4 bin 18 kişi tahliye edilirken, 962 afet ihbarı alındığı, bunların 458'inin ağaç devrilmesi ile alakalı olduğu, altyapıda ise 163 hasar raporu alındığı ifade edildi. Ülkede üç ilçede 11 bin 682 hanede elektrik ve güç kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.