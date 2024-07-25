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Giriş Tarihi: 25.7.2024 12:23

Tayvan'ı kasırga vurdu: Ordu devrede

Tayvan'da etkisi gösteren Gaemi Tayfunu, hayatı olumsuz etkiledi. Üç ilçede 11 bin 600'den fazla hanede elektrik kesintileri yaşanırken, ordu tayfundan etkilenen halka yardım için harekete geçti.

Tayvan’ı kasırga vurdu: Ordu devrede

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gaemi Tayfunu Tayvan Boğazı'na doğru hareket etti. Sakinleri rüzgar ve yağmura karşı dikkatli olmalıdır. Tayvan Silahlı Kuvvetleri yüksek alarm durumundadır ve olası felaketlere müdahale etmeye hazırdır" denildi.

Tayvan medyası, tayfun nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin yaralandığını duyurdu. Yeni Taipei ve 10 ilçeden 4 bin 18 kişi tahliye edilirken, 962 afet ihbarı alındığı, bunların 458'inin ağaç devrilmesi ile alakalı olduğu, altyapıda ise 163 hasar raporu alındığı ifade edildi. Ülkede üç ilçede 11 bin 682 hanede elektrik ve güç kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

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Tayvan'ı kasırga vurdu: Ordu devrede
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