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Giriş Tarihi: 5.10.2023 16:20

Tayvan'ı Koinu Tayfunu vurdu!

Tayvan'ın güneyinde etkili olan Koinu Tayfunu nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 304 kişi yaralandı.

AA
Tayvan’ı Koinu Tayfunu vurdu!

Günün erken saatlerinde güneydeki Cape Eluanb bölgesinde karaya ulaşan Koinu Tayfunu nedeniyle Ada'da eğitime ara verildi, iş yerleri kapatıldı.

Tayvan İtfaiyesi, Tayçung kentinde bir kişinin hayatını kaybettiği, Ada genelinde 304 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tayfun nedeniyle çok sayıda ağaç sökülürken, bazı binalarda hasar meydana geldi.

Tayvan Meteoroloji Dairesi, tayfunun rüzgar hızının saatte 173 kilometreye çıktığına işaret ederek toprak kaymasına karşı uyarıda bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı, Ada'dan yapılacak yerel ve uluslararası çok sayıda uçuş ile feribot seferlerinin askıya alındığı bilgisini paylaştı.

Koinu Tayfunu'nun hafta sonunda Çin'in güneyinde etkili olması bekleniyor.

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Tayvan'ı Koinu Tayfunu vurdu!
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