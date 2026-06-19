Tayvanlılar için Çin ABD’den daha güvenli
ÇİN ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da yapılan anket, halkın Ada'nın güvenliğini sağlamak için Çin'e iyi niyet göstermenin, ABD ile savunma işbirliğinden daha etkili olacağını düşündüğünü gösterdi. Merkezi Taipei'de bulunan Ulusal Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün (INDSR) yayımladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 29,7'si "Çin'e iyi niyet göstermenin", yüzde 11,8'i ise "ABD ile savunma işbirliğini derinleştirmenin" doğru yaklaşım olacağı yanıtını verdi.