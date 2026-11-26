Tazmanya alev alev
AVUSTRALYA'nın Tazmanya eyaletine bağlı Flinders Adası'nda 19 Kasım'da başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle acil durum uyarısı verildi. Yetkililer, yangının güneybatıya doğru ilerlediğini ve can ile mal güvenliğini tehdit ettiğini bildirirken yetkililer, acil durum uyarısında bulundu. İtfaiye ekipleri, makine ve hava araçlarının desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalışırken yangında şimdiye kadar yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül oldu. Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle bazı bölge sakinleri tahliye edilirken, tahliye edilemeyen sakinlerden ise bulundukları yerde güvenli alanlara sığınmaları istendi.
Haber Girişi