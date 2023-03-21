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Giriş Tarihi: 21.3.2023 20:28 Son Güncelleme: 21.3.2023 20:28

TBMM Başkanı Şentop'tan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA
TBMM Başkanı Şentop’tan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum. Hayatımıza kattığınız tüm değerler için size minnettarız. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.

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TBMM Başkanı Şentop'tan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı
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