TBMM Başkanı Şentop’tan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum. Hayatımıza kattığınız tüm değerler için size minnettarız. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.