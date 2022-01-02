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Giriş Tarihi: 2.1.2022 11:19

TBMM Başkanı Şentop'tan Küba Milli Günü için kutlama: İlişkilerimiz kuvvetlensin

AA
TBMM Başkanı Şentop’tan Küba Milli Günü için kutlama: İlişkilerimiz kuvvetlensin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Küba Milli Günü'nü kutlayarak, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin yakın gelecekte kuvvetlendirilmesini diliyorum" sözlerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küba Milli Günü'nü kutladı. Şentop, Milli Gün dolayısıyla Küba Cumhuriyeti Halkın Gücü Ulusal Parlamentosu Başkanı Juan Esteban Lazo Hernandez'e tebrik mektubu gönderdi.

"TEMASLARIN KUVVETLENDİRİLMESİNİ DİLİYORUM"

Küba Milli Günü'nü kutlayan Şentop, mektubunda "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin yakın gelecekte parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla da kuvvetlendirilmesini diliyorum." ifadesini kullandı. Şentop, 2022'nin dost Küba halkına sıhhat, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

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TBMM Başkanı Şentop'tan Küba Milli Günü için kutlama: İlişkilerimiz kuvvetlensin
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