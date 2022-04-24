TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç’tan ABD’nin “Sözde soykırım” açıklamasına tepki: Popülist tavır...

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Çağatay Kılıç,"Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin şanlı tarihinin, gerçek dışı açıklamalar ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar berrak, parlak ve temiz olduğunu belirterek," 1915 olaylarının, Türkiye karşıtlığı ve elde edilmek istenen siyasi amaçlar ve tarihsel sonuçlar için bir bahane olarak kullanılması ve siyasi çatışma konusu haline getirilmesi kabul edilemez. Bu açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti ve halkı nezdinde hiçbir geçerliliği ve hükmü yoktur. ABD yönetimine samimi çağrımız, yaşanan acıların iç siyasette kullanılmasının önüne geçerek Türk-Amerikan ilişkilerinde karşılıklı anlayışa dayalı bir diyalog sürecine ve bölgesel ve küresel barış vizyonuna katkıda bulunmaktır "dedi.

24 Nisan 1915 tarihinin, uluslararası Ermeni lobisi tarafından hukuka ve gerçeğe aykırı biçimde propaganda malzemesi olarak kullanıldığına dikkat çeken Çağatay Kılıç," Ermeni diasporası sözde soykırım iddialarının uluslararası kamuoyunda da kabul edilmesi için büyük bir çaba harcamakta ve bunun için büyük bir kaynak seferber etmektedir. Esasen, 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşmesi'nde "soykırım" kavramı açıkça tanımlanmış olup bunun yanı sıra yetkili mahkemelerce soykırım işlendiğine dair hiçbir hukuki karar olmadığı da herkesin malumudur " şeklinde konuştu. Çağatay Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu konuda daha önce almış olduğu kararlarda, 1915 olaylarının niteliği hakkında özellikle akademik dünyada genel bir görüş birliği bulunmadığı, tarihsel araştırmaların doğası gereği tartışma ve anlaşmazlıklara açık olduğu, bu nedenle kesin sonuçlara veya nesnel ve mutlak gerçeklik iddialarına dayanak teşkil edemeyeceği de açıkça ortaya konulmuştur.

Her fırsatta vurguladığımız üzere tarihi olayların perde arkası ve niteliğine dair değerlendirmelerin siyasiler değil tarihçiler tarafından yapılmasının en doğru yaklaşım olduğunu tekrarlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu 2005 yılında, bu anlayışa uygun olarak dönemin Ermenistan Devlet Başkanına, 1915 dönemine ait gelişme ve olayları incelemek amacıyla "Ortak Tarih Komisyonu" kurulmasını öneren mektubu halen cevap bulamamıştır. Ermenistan tarafından yanıt bulmayan bu önerimiz halen masadadır.

Bu bakımdan ABD yönetiminin ortaya koymuş olduğu tarihi gerçeklerden uzak bu yaklaşımın bizim nezdimizde kabul edilmesi mümkün değildir. ABD iç siyasetindeki sığ lobicilik faaliyetlerinin ve ABD'li bazı siyasilerin popülist tavırlarının bir yansıması olan bu tutumun, tarihi gerçekliklerin günümüz siyasi çıkarları uğruna tahrif edilmesinden ve çarpıtılmasından başka bir manası yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin şanlı tarihi, bu gerçek dışı açıklamalar ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar berrak, parlak ve temizdir."