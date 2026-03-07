TCG Anadolu gemisinde savunma sanayii tanıtıldı

İngiltere'nin Southampton Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisinde, Türk savunma sanayisi ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi. Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nde yer alan TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemileri, Avrupa'nın farklı ülkelerinde katıldıkları uluslararası tatbikatlar kapsamında İngiltere'nin güneyindeki Southampton Limanı'na gitti. Southampton kıyısındaki birçok noktadan görülebilen TCG Anadolu gemisinin taşıdığı Türk savunma sanayi ürünleri, gemide yapılan etkinlikte tanıtıldı. Tanıtılan ürünler arasında yerli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, zırhlı araçlar, yerli mühimmatlar ve askeri teknoloji ürünleri yer aldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, KKTC'nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, İngiltere'deki Türk sivil toplum kuruluşlarnın temsilcileri, yabancı devlet temsilcileri ve yabancı ordu temsilcileri katıldı.