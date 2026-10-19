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TCG Anadolu, Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldı!

TCG Anadolu, Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldı!

Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, NATO'nun Neptune Strike 2026 tatbikatının dördüncü ve son aşaması kapsamında Arnavutluk'ta düzenlenen tatbikata katıldı. TCG Anadolu'nun yanı sıra Bayraktar TB3, helikopterler ve farklı askeri araçlar yer aldı.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 20:59

Avlonya'daki Paşa Liman Deniz Üssü'nde gerçekleştirilen Neptune Strike 2026 seçkin gözlemci gününe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes ile Türk ve Arnavut yetkililer katıldı. Katılımcılar, TCG Anadolu'yu ziyaret ederek burada yetkililerden tatbikatla ilgili bilgi aldı.

Tatbikatta, TCG Anadolu'nun yanı sıra Bayraktar TB3, helikopterler ve farklı askeri araçlar yer aldı. NATO Deniz Taarruz ve Destek Kuvvetleri (STRIKFORNATO) tarafından yönetilen Neptune Strike tatbikatı, İttifak'ın deniz taarruz kabiliyetlerini hava, kara ve amfibi kuvvetleriyle entegre ediyor.