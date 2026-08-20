TDV 5 bin kişiyi ışığa kavuşturdu
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2018'de başlatılan katarakt ameliyatı projesi kapsamında, 20'den fazla ülkede 5 bine yakın kişinin tedavisine destek oldu. Açıklamaya göre, TDV, sağlık alanında yürüttüğü çalışmalarla da dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Vakıf, katarakt ameliyatı projesiyle Etiyopya, Yemen, Güney Sudan, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti başta olmak üzere 20'yi aşkın ülkede ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine destek oldu.
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