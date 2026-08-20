TDV 5 bin kişiyi ışığa kavuşturdu

TDV 5 bin kişiyi ışığa kavuşturdu
Rana BÜYÜKTAŞ
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2018'de başlatılan katarakt ameliyatı projesi kapsamında, 20'den fazla ülkede 5 bine yakın kişinin tedavisine destek oldu. Açıklamaya göre, TDV, sağlık alanında yürüttüğü çalışmalarla da dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Vakıf, katarakt ameliyatı projesiyle Etiyopya, Yemen, Güney Sudan, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti başta olmak üzere 20'yi aşkın ülkede ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine destek oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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