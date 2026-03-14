Tecavüzcü askerleri affettiler
İsrail ordusu, Filistinli tutsağa tecavüz görüntüleri ortaya çıkan ve 5 İsrail askerinin yargılandığı Sde Teiman davasını kapatarak iddianameyi iptal ettiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, davanın kapatılmasını "Adalet yerini buldu" iddiasıyla karşıladı. Netanyahu'dan da tecavüzcü İsrail askerlerine destek mesajı geldi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elindeki askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.