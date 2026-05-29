‘Tecavüzcü İsrail’ utanç listesinde

Gazze'den Lübnan'a birçok bölgede katliamlar yapan İsrail sadece bir soykırımcı değil bir de 'tecavüzcü' olarak anılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet suçları işlediği gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" aldı. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Dannon, BM'nin çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini açıkladı. X sosyal medya hesabından açıklama yapan Dannon, BM'nin İsrail'i "utanç listesi" olarak da bilinen "kara listeye" eklediğini aktararak kararın "siyasi" olduğunu savundu. Dannon, BM yetkililerini incelemeler yapmaya davet ettiklerini öne sürerken, Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor. BM, çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarına ilişkin hazırladığı yıllık raporunu henüz kamuoyuna duyurmadı. Öte yandan İsrail basını, BM'nin "kara listesine" eklenen kurumlar arasında İsrail Hapishane İdaresi'nin olduğunu aktardı.

ÇOCUKLARA CİNSEL İŞKENCE

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten alıkonan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk gözetilmeksizin sistematik olarak cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığına işaret ediyor. İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü'nden (PHRI) Kasım 2025'te yayımlanan verilere göre, Ekim 2023-Kasım 2025 arasında en az 98 Filistinli İsrail hapishanelerinde sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele sebebiyle yaşamını yitirdi.

SİSTEMATİK SAVAŞ YÖNTEMİ

Geçtiğimiz yıl, bir BM soruşturma komisyonu da İsrail'i, cinsel içerikli işkence ve tecavüzü "Filistin halkını istikrarsızlaştırmak, tahakküm altına almak, baskılamak ve yok etmek için bir savaş yöntemi" olarak kullanmakla suçlamıştı. İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem de İsrail hapishane sistemini bir "işkence kampları ağı" olarak tanımlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında, farklı İsrail hapishanelerinde tutulmuş olan iki Filistinli, Middle East Eye'a yaptıkları açıklamalarda şiddetli cinsel saldırıya uğradıklarını ifşa etmişti. Geçtiğimiz günlerde de Amerikan New York Times'ın araştırması, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerindeki işkence, taciz ve tecavüzü gözler önüne sermişti.

BAYRAM GÜNÜ ÇOCUK KATLİAMI

Barbar İsrail ordusu, bayram dinlemiyor. İsrail güçleri, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 Filistinli daha katletti. Dün gece Gazze kentindeki bir binaya düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Acılı Suzan Azzam, yaşamını yitirenlerin hafız olduklarını belirterek, "Bayram günüydü ve öldürülenler de çocuktu. Çocuklardan ne istiyorlar?" dedi. Eşref es-Suveyraki ise "Öldürülenler savunmasız masum insanlardı. Vallahi hiçbir grupla bir bağlantımız yoktu. Yiyeceğimiz bir parça ekmek için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatı verdi.