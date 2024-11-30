Tedbirler alınıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum'da değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, "Türkiye, kırılgan bir coğrafyada barış ve istikrarın sağlanmasında giderek artan bir rol oynuyor. Türkiye sorunları teşhis ediyor, çözümler sunuyor ve uluslararası düzenin dönüşümü için çalışıyor" ifadelerini kullandı. Halep'te yaşanan çatışmalarla ilgili tedbirler alındığını belirten Fidan, İdlib'de karmaşık bir yapı olduğunu ve yeni bir göç dalgası oluşmaması için tarafların provoke edilmemesine uğraştıklarının altını çizdi.Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Astana Süreci ele alındı.