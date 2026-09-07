Tek cenaze töreni 100 şehit

Soykırımcı İsrail ordusunun saldırılarıyla yerle bir olan Gazze Şeridi'nin her köşesinde büyük bir dram var. İsrail ordusu, yaklaşık iki buçuk yıl önce Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde çok sayıda evi, sakinleri içindeyken bombaladı. Filistinli Erhayim, Balavi, Melake, Kanbur ve Selmi ailelerinden çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Cenazelere, İsrail tarafından yıkılan binaların enkazı altındaki naaş kalıntılarının çıkarılması amacıyla Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında geçtiğimiz günlerde ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan 70'i çocuk 100 Filistinlinin naaşı, binlerce kişinin katıldığı törenle Zeytun mahallesindeki Ehli Baptist mezarlığına defnedildi.

ENKAZLARDA BİNLERCESİ VAR

Cenazeler, saldırının düzenlendiği Zeytun mahallesinde yıkılmış binaların arasında bulunan alana yan yana dizildi. Filistin bayrağına sarılı naaşların üzeri çiçeklerle süslendi. Törende, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra kanaat önderleri ile siyasi ve toplumsal isimlerin de bulunduğu binlerce Filistinli yer aldı. Yetkililer, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımda yıkılan ve hasar gören binalarda binlerce kişinin daha cesedinin olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE VE 7 ÜLKEDEN İŞGALCİ İSRAİL'E TEPKİ

Türkiye ve 7 ülke, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınadı. Zorla yerinden etme çağrılarının "Filistinlileri topraklarından söküp atmayı amaçlayan" resmi bir politikaya veya somut önlemlere dönüştürülmesinin yol açacağı ciddi sonuçlara karşı uyarıda bulunan bakanlar, bu tür eylemlerin, zorla yerinden edilmeyi kesin bir dille reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı dahil, barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara doğrudan bir zorluk oluşturduğunu ve bölgedeki istikrar umudunu ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

ADİDAS'A ÖFKE BÜYÜYOR

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybetmesine neden olan İsrail ordusundan emekli Shalev Biton'u "tek ayakkabı hizmeti" için reklam yüzü yapan Adidas'a karşı tepkiler artıyor. ABD'li sosyal medya fenomeni Guy Christensen, şirkete karşı boykot çağrısı yaptı. İtalyan aktivist Vincenzo Fullone, Adidas marka ayakkabıların çöpe atıldığı anların videosunu paylaştı. Fullone, "Markalar suçluları seçtiğinde insanlar da direnişi seçer" ifadesine yer vererek boykot çağrısında bulundu. Adidas'ın X hesabından yaptığı paylaşımların altına "Asla başka ürün almayacağım" ve "İsrail'in soykırımını desteklediği için Adidas'ı boykot ediyorum" gibi yorumlar yapıldı.