Tek çıkış yolu iki devletli çözüm

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ravhi Fettuh ile bir araya geldi. İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarının tamamında sürdürülen, katliam boyutlarını aşan soykırımın, insanlık tarihinin gördüğü en acımaz soykırımlardan olduğunu vurgulayarak, soykırım suçunu işleyen Netanyahu ve çetesinin yanında bunlara destek verenlerin de sorumlu olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin hem halkıyla hem kurumlarıyla ilk andan itibaren Filistin davasının yanında yer aldığını ve insanlık dramının sona erdirilmesi için bütün gücüyle gayret gösterdiğini bildirdi. Kurtulmuş, kalıcı ateşkes için bütün uluslararası alanda İsrail'e yönelik baskının artırılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da toplanan 14 ülkenin Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu, İsrail'e uluslararası hukuka aykırı yasa ve uygulamalardan vazgeçme çağrısı yaptı. Ortak deklarasyonda, Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve Doğu Kudüs başkentli iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğu vurgulandı.