Tek engel İsrail

ABD/İsrail-İran savaşı kritik bir dönemeçte. İran-ABD hattından umut veren sinyaller geliyor. Washington, anlaşmanın çok yakın olduğuna dair açıklamalar yaparken Tahran da imzalanması muhtemel mutabakat zaptına büyük bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Ancak bir süredir denklem dışına itilen İsrail bu durumdan oldukça rahatsız. Özellikle Lübnan'daki katliamlarını ve işgalini sürdürmek isteyen İsrail, Washington-Tahran arasında anlaşma olmaması için çeşitli kanallardan baskı yapıyor. İsrail Kanal 13 televizyonunun haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, kapalı kapılar ardındaki kabine toplantılarında ABD ve İran arasındaki muhtemel anlaşmayla ilgili endişesini dile getirdiği ve İsrail'in "şu anda Trump'ın kararlarını etkileyecek manevra alanına sahip olmadığını itiraf ettiği" kaydedildi.

'İBRAHİM ANLAŞMASI' BASKISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, "İran ile müzakereler iyi ilerliyor! Bu ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Aksi halde yeniden savaş alanına dönülür ve çatışmalar eskisinden daha büyük ve güçlü olur" dedi. Trump, olası anlaşmanın parçası olarak bölge ülkelerinin eşzamanlı biçimde "İbrahim Anlaşmaları"na katılmasının "zorunlu olması gerektiğini" söyledi.