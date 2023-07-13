Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'na 7 Haziran'da seçilmesinden sonraki ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yaptı. Kurtulmuş, ziyaret dönüşü SABAH'a verdiği röportajda uzun süredir Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için söylenen "tek millet, iki devlet" anafikrinin, KKTC'nin de dâhil edilmesiyle "tek millet, üç devlet" konseptine dönüştüğünü söyledi. İşte Kurtulmuş'la yaptığımız röportajın çarpıcı kısımları...Tek millet, üç devlet bir süredir gündeme getirdiğimiz bir konu. Bu seyahatin de önemli boyutlarından biri. Kısa, ama fevkalade verimli bir gezi oldu. Hem TBMM Başkanı olarak yaptığımız ilk yurtdışı seyahati olması hasebiyle hem de Meclis'teki farklı partilerden arkadaşlarımızla birlikte ortak bir heyet olarak bu ziyaretleri gerçekleştirmiş olmamız önemliydi. Her iki devletin en üst düzey yöneticileriyle meselelerimizi konuşma, tartışma imkânı bulduk. Hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın yakaladığı fırsatların ortak yararımıza, ayrıca Türk dünyasının ve mazlum milletlerin faydasına olacağını düşünüyoruz. KKTC'nin uluslararası tanınırlığı bakımından Sayın İlham Aliyev'le de o meseleyi uzun bir şekilde konuştuk. Bu konuda belli adımlarla tanınırlık sürecinin yavaş yavaş uluslararası düzeye taşınması lazım. Ayrıca dün yaptığımız şekilde Ercan'dan Bakü'ye doğrudan uçuş gibi birtakım adımların hayata geçirilmesi de gerekiyor.Bu gelişme, nihayetinde bir uluslararası anlaşma olarak gündeme gelecek. TBMM'ye gönderildiği andan itibaren Meclis'te hangi takvim içerisinde ele alınacağı, nasıl müzakere edileceği açıktır. Konu Meclis'imize intikal ettikten sonra parlamentonun kendi öncelikleri içerisinde, kendi takvimi içerisinde bu konu ele alınacak ve kararı TBMM verecektir. Elbette bu konuda milletvekilleri özgür iradeleriyle karar vereceklerdir. Şimdiden, Meclis'e gelmeden bunun üzerinde spekülasyonlar yapmayı doğru bulmam. Ve şimdiden de hiç kimsenin Meclis'teki milletvekillerinin kanaatleri üzerine ipotek koymaması gerekir.Mesele NATO-Avrupa Birliği meselesiolmasının çok ötesinde, bir küresel, ekonomikve politik yeniden yapılanma süreciyle ilgilidir.Türkiye olarak temel iddiamız şu: Dünyada yenibir küresel siyasal mimariye ihtiyaç var. Bütündünya devletlerininhak ve hukukununkorunduğu, bütünmilletlerin egemen eşitliğininkabul edildiği, hiçbir devletindiğerinden üstün olmadığı, hiçbirhalkın bir diğerine rol belirleyemediğiyeni bir dünya sisteminin kurulmasışarttır. Eğer sistem böyle olsaydı BirleşmişMilletler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı engelleyebilirdi.Ya da Suriye'de bugünkü tabloolmazdı. Ülkemizin temel iddiası yeni birküresel siyasi mimarinin artık hava ve su kadarelzem olduğudur.