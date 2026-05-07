Tek sayfalık anlaşma metni

İsrail'in İran'a karşı başlattığı kirli savaşın sonlandırılması için en kritik saatlere girildi. İsrail'in siyonist emelleriyle İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşta Tahran ile Washington arasında anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu bildirildi. ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. Axios platformunun konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, mutabakat zaptı imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor. Arabulucu ülke olan Pakistan da bu bilgiyi doğruladı.

İRAN: HÜRMÜZ AÇIK

Washington ve Tahran arasında, savaşı sona erdirmeyi ve nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmayı amaçlayan 14 maddelik bir mutabakat metni üzerinde görüşmeler sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Washington'ın 14 maddelik barış teklifini değerlendirdiklerini açıkladı. Tarafların anlaşmaya varmak üzere olduğu haberleri gelirken, Tahran Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin güvenli olduğunu duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından "yeni prosedürlerle" Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi.

TRUMP'TAN BİR HAFTA SÜRE

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu ve sürecin 1 haftada sonuca ulaşmasını beklediğini belirtti. İran'ın anlaşmayı çok istediğini belirten Trump, "Son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel" dedi. "İran, nükleer silaha sahip olamaz" diyen ABD Başkanı, anlaşmanın kabul edilmesi halinde savaşın ve ablukanın sona ereceğini, aksi takdirde ise öncekine göre çok daha yüksek yoğunlukta bir bombalama başlayacağını kaydetti.