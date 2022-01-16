‘Tek yol işbirliği’

BATI basınında Türkiye ile ilgili itiraf niteliğindeki bir makale yayınlandı. Avrupa Birliği
(AB) siyasetine odaklı yayınlar yapan Brüksel
merkezli EU Observer gazetesinde "Türkiye ve Avrupa Birliği arasında jeopolitik iş birliği zamanı" başlıklı analize yer verildi. Koert Debeuf
imzalı analizde, Türkiye'nin jeostratejik önemine vurgu yapıldı.
KİLİT ROL OYNUYOR
Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkinin son yıllarda zarar gördüğü belirtilirken, "Türkiye ne kadar AB ve NATO'ya ihtiyaç duyuyorsa AB ve NATO'nun da o kadar Türkiye'ye ihtiyacı var" yorumu yapıldı. Türkiye'nin Suriye
, Batı Balkanlar
, Karadeniz
ve Afganistan
'da kilit rolüne dikkat çekilen analizde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik yardımlarına, operasyonlarına ve Astana sürecine yer verildi. AB ve ABD'nin Suriye barış sürecinin resmen parçası olmadıkları gerçeği dile getirilirken, "Mülteci akınını ve katliamları durdurmak için tek çare Brüksel'in Ankara ile işbirliği yapması" denildi. AB'nin, Batı Balkanlarda, Türkiye'nin deneyimine ihtiyaç duyabileceği vurgulandı. Makalenin son bölümünde ise, "Türkiye ve AB geçmişi bir kenara bırakıp acilen üst düzeyde stratejik işbirliğine gitmeli" denildi.