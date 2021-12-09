Teknoloji devi Amazon’a ceza yağdı! 1,1 milyar euro ödeyecek

KASIM AYINDA DA CEZA KESİLMİŞTİ

İtalya Rekabet Kurumu, 23 Kasım'da ise Amazon ve teknoloji firması Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle başka bir hadiseden Amazon'a 68,7 milyon avro, Apple'a 134,5 milyon avro olmak üzere toplam 203,2 milyon avroluk para cezası vermişti.