Teknoloji devi Microsoft'tan Gazze sansürü: E-postalara bile tahammülleri yok!

Amerikan teknoloji devi Microsoft, "Filistin", "Gazze" ve "soykırım" terimlerini içeren şirket e-postalarının alıcılara ulaşmasını engellemeye başladı. Microsoft, şirket içinde "siyasi içerikli e-postaları" azaltmak için böyle bir uygulamaya gittiğini doğruladı.

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 15:24 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 15:34

Amerikan teknoloji devi Microsoft, "Filistin", "Gazze" ve "soykırım" terimlerini içeren şirket e-postalarının alıcılara ulaşmasını engellemeye başladı. The Verge internet sitesinde yer alan habere göre Microsoft çalışanları, bazı e-postalarının alıcılara ulaşmadığını fark etti.

Bunun üzerine gönderdikleri e-postalarda inceleme yapan çalışanlar, şirketin "Filistin", "Gazze" ve "soykırım" gibi çeşitli terimler içeren e-postaların şirket içindeki ve dışındaki alıcılara gönderilmesinin engellendiğini oraya koydu. Öte yandan Microsoft, şirket içinde "siyasi içerikli e-postaları" azaltmak için böyle bir uygulamaya gittiğini doğruladı.