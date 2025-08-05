Teksas Valisi’nden Demokratlara tutuklama emri

The Hill'in haberine göre Teksas Valisi Greg Abbott, tutuklama emri verdiği demokrat üyelere ilişkin açıklamada bulundu.

Abbott, "Teksas Temsilciler Meclisi Demokratları, Teksaslılara karşı görevlerini terk etti. Teksas Temsilciler Meclisi Demokratları, eyaletten kaçarak sel mağdurlarına yardım etmek ve emlak vergisi indirimini ilerletmek için kritik öneme sahip yasaları rehin tutuyor. " dedi.

Söz konusu durumun "görev ihmali" olduğunu ve bunun sonuçlarının olacağını hatırlatan Abbott, Teksas Temsilciler Meclisi Başkanı Dustin Burrows'ın meclis üyelerinin dönmelerini zorunlu kılan emirler çıkardığını belirtti.

Abbott, "Emrin yerine getirilmesini sağlamak için Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'na, Teksaslılara karşı görevlerini terk eden tüm üyeleri bulmasını, tutuklamasını ve Meclis'e geri göndermesini emrettim." ifadesini kullandı.

Vali Abbott, söz konusu emrin, eyaleti terk eden tüm Teksas'taki Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin Teksas Kongre Binası'na getirilene kadar yürürlükte kalacağının altını çizdi.

TEKSAS'TAKİ CUMHURİYETÇİLERİN EYALET SEÇİM BÖLGESİNİ YENİDEN ÇİZME PLANI

Teksas'taki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, 2026 ara seçimleri öncesi eyaletin kongre seçim bölgelerini yeniden çizerek Eyalet Temsilciler Meclisi'nde beş sandalye daha elde etmeyi hedefliyor.

150 üyeli eyalet meclisinde karar almaya yeter sayı için üyelerinin en az üçte ikisinin mecliste hazır bulunması gerekiyor.

Demokratlar, mecliste azınlıkta oldukları için bu girişimi oylamayla durduramıyor.

Bu nedenle Temsilciler Meclisi'nde yeterli çoğunluğun oluşmasını engellemek amacıyla en az 51 demokrat üye, eyaleti terk etti.