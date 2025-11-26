Teksas’ta dehşet: 23 yaşındaki üniversiteli, baktığı üç pitbull tarafından öldürüldü

Arka bahçede Riley'ye saldıran üç pitbulla müdahale eden Smith County ekibi, köpeklerden birini vurarak etkisiz hale getirdi. Şerif Ofisi Çavuşu Larry Christian, "Üçü birden bana yöneldi. Birine ateş ederek durdurdum ancak çok geçti," dedi.

Teksas eyaletindeki Dallas merkezli bir televizyon istasyonu WFAA'dan edinilen bilgiye göre, Riley'in Cuma günü 16.15 sıralarında Teksas'ın Tyler kentindeki bir evin arka bahçesinde ölü bulunduğu belirtildi.

ACILI ANNE: "DİZLERİMİN ÜZERİNE ÇÖKTÜM"

Riley'nin annesi Jennifer Hubbell, kızının ölüm haberini aldığında yıkıldığını söyledi. Pitbullların daha önce agresif olmadığını belirten Hubbell, kızının yaşananları anlamlandıramadığını aktardı.

Hubbell, Riley'nin ölümcül saldırıdan kısa süre önce köpeklerin davranışlarında bir değişiklik fark ettiğini anlattığını söyleyerek hâlâ olup biteni anlamaya çalıştığını ifade etti.

Hubbell, genç kadının aynı zamanda deneyimli bir köpek bakıcısı ve hayvansever olduğunu, daha önce bir ailenin çocuklarına haftalarca bakmış, bu nedenle pitbullarla ilgilenmenin "sorun olmayacağını" düşündüğünü belirtti.

"Bunların olabileceği aklına bile gelmezdi. Daha önce aynı ailenin çocuklarına haftalarca bakmıştı," dedi.

SON 6 AY KALA HAYALLERİNİ KAYBETTİ

Madison Riley, Texas Üniversitesi Tyler kampüsünde küçük yaş grupları eğitimi üzerine uzmanlaşıyordu. Otizmli kardeşinden ilham almış, öğretmen olma hayali kuruyordu.

Anne Hubbell, GoFundMe'de paylaştığı bir mesajda "Okul öncesi-3. sınıf öğrencileri ona bayılıyordu. Her çocuğa kendini güvende, özel ve sevildiğini hissettirme konusunda eşsiz bir yeteneği vardı. Madison'ın kalbi bu iş için yaratılmıştı," diye yazdı.