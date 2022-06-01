Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yine sivilleri hedef aldılar! Tel Abyad'a roketatarlı saldırı...
Giriş Tarihi: 1.6.2022 23:48 Son Güncelleme: 2.6.2022 00:07

Yine sivilleri hedef aldılar! Tel Abyad'a roketatarlı saldırı...

DHA
Yine sivilleri hedef aldılar! Tel Abyad’a roketatarlı saldırı...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşı tarafından bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 9'u ağır 15 kişi de yaralandı.

Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine, öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Akçakale ilçesinde de tedirginliğe yol açan saldırıda vurulan bazı noktalardan duman yükseldi. Saldırının ardından Akçakale'den Tel Abyad'a çok sayıda ambulans sevk edildi

3 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 15 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 9 kişi Suriye'den alınarak Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşananların ardından saldırının gerçekleştiği bölgedeki teröristler ateş altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yine sivilleri hedef aldılar! Tel Abyad'a roketatarlı saldırı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA