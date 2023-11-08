Tel Abyadlı Ali, evlerini patlayıcılarla yerle bir eden PKK/YPG’den hesap sorulmasını istiyor

Teröristler daha sonra, köydeki evlerin bir kısmını iş makineleriyle yıkarken bir kısmını da mayın ve patlayıcılarla havaya uçurdu.

Selib köyünden Eymen el-Ali, köyden zorla yerinden edilmelerini ve karşılaştıkları zorlu yaşam mücadelesini AA muhabirine anlattı.

PKK/YPG'li teröristlerin Mayıs 2015'te köyün tahliyesi için halka 24 saat süre verdiğini ifade eden Ali, "Suriye ayaklanmaları başladıktan sonra bizim köye hiçbir silahlı grup girmemişti. Biz sivildik. Tarım ve hayvancılıkta uğraşıyorduk." dedi.

Dört çocuk babası Ali, PKK/YPG'li teröristler ABD'nin başını çektiği koalisyondan güç alarak kendilerini "tehcir ettiğini" belirtti.

Ali, "Komşu köylerimizde ağırlıklı olarak Kürtler yaşıyordu. (2011'deki) Ayaklanmalardan önce çatışma veya kavgamız olmadı." ifadesini kullandı.