Tel Aviv diken üstünde: İran saldırısı mı geliyor?

ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan konuya vakıf üç İsrailli ve ABD'li kaynağa göre, İsrail İran'ın kendilerine saldırabileceğini değerlendiriyor.

Kaynaklardan biri, İsrail istihbaratının yaklaşık altı hafta önce de İran'daki füze hareketliliğine ilişkin benzer endişeleri dile getirdiğini ancak o dönemde herhangi bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

Aynı kaynak, "İran'dan saldırı ihtimali yüzde 50'nin altında ancak kimse bunun yalnızca bir tatbikat olduğunu söyleyip risk almak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.