Tel Aviv: “Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nı Gazze’ye yardım geçişi için tekrar açılacak”

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, sınır kapısının Ürdün'den Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne insani yardım geçişi için kullanılacağını açıkladı.

İsrail makamları, Ürdün'den giren araçlar için güvenlik prosedürlerinin sıkılaştırıldığını, bu kapsamda özel güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını duyurdu. Yapılan düzenlemelerin ardından insani yardım geçişine yarından itibaren yeniden izin verileceği belirtildi.

WASHİNGTON'DAN NETANYAHU'YA BASKI

Haaretz'in haberine göre ABD, özellikle BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz üzerinden Tel Aviv'e baskı yaparak sınır kapısının açılmasını talep etti. Waltz'ın dün Netanyahu ile yaptığı görüşmede kapının açılmasını "öncelikli talep" olarak ilettiği aktarıldı.

FİLİSTİNLİLERİN ÜRDÜN ÜZERİNDEN DÜNYAYA AÇILAN TEK KAPISI

İsrailliler tarafından "Allenby Köprüsü", Ürdünlüler tarafından ise "Kral Hüseyin Köprüsü" olarak adlandırılan Kerame Sınır Kapısı, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün üzerinden dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyor.

Tel Aviv yönetimi, 18 Eylül 2025'te 2 İsrail askerinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından söz konusu sınır kapısını kapatmış ve birkaç gün sonra yolculara yeniden açmıştı; ticari mallara ise kapalı kalmıştı.