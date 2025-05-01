Tel Aviv ve çevresi yanıyor

Kudüs ile Tel Aviv arasında yangınlar sebebiyle 10 yerleşim yeri tahliye edilirken, soykırımcı İsrail hükümeti uluslararası yardım çağrısında bulundu. Yangın katil İsrail'in üslerine de ulaştı, çok sayıda asker alevler arasında kaldı. Yangınla mücadele konusunda çaresiz kalan Tel Aviv yönetiminin, müdahale için Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden uluslararası yardım talebinde bulunduğu aktarıldı. Öte yandan, bir taraftan orman yangınıyla boğuşan soykırımcı İsrail'in güneyinde de şiddetli kum fırtınası başladı. Beerşeba bölgesinde meydana gelen şiddetli kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi sıfıra inerken, Kanal 12 televizyonu, ülkenin güneyinde çıkan fırtınayı "alışılmadık" olarak niteledi.