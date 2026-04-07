Tel Aviv ve Hayfa sarsıldı

İran ordusu, önceki geceden itibaren İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerine şiddetli füze saldırıları düzenledi. Hayfa'da 4 kişi ölürken, kayıpların olduğu belirtildi. İsrail'in Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İran'a ait balistik füzenin isabet ettiği noktada saatler süren çalışmaların ardından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi. Haberde İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtildi.

İSRAİLLİ SUNUCU: İRAN'DA NÜKLEER KULLANALIM

İsrail'in Kanal 14 televizyonu sunucusu gazeteci Shimon Riklin, İran'a karşı nükleer silah kullanılması önerisinde bulundu. Riklin, "Neden biz (İran'da) nötron bombası kullanmıyoruz. Binalara zarar vermeyen, sınırlı bir şekilde her yerdeki tüm insanları öldüren bir tür atom bombası" dedi.