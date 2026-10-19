Tel Aviv-Viyana seferinde bomba ihbarı: Yolcu uçağı Sofya’ya indirildi
Avusturya Hava Yolları’na ait 57 kişinin bulunduğu yolcu uçağına bomba ihbarı yapılınca uçak Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya yönlendirildi. MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği uçakta yapılan aramada tehlikeli bir unsura rastlanmadı.
Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Hava Yolları, İsrail'den kalkan, 51 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi Tel Aviv-Viyana seferini yapan yolcu uçağına ilişkin bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.
Açıklamada, alınan ihbar nedeniyle uçağın dün gece geç saatlerde Sofya'ya iniş yaptığı belirtildi.
Şirketten yapılan bir diğer açıklamada, uçakta yapılan aramada herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığı, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi.
SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında da yolcu uçağına eşlik etmesi için MiG-29 tipi savaş uçağının havalandığı bildirildi.
Açıklamada, kriz masası oluşturulduğu ve yetkili makamların olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.
Uçakta yapılan kontrollerin ardından seferin devam ettiği ve uçağın Viyana'ya ulaştığı kaydedildi.