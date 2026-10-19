Tel Aviv-Viyana seferinde bomba ihbarı: Yolcu uçağı Sofya’ya indirildi

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Hava Yolları, İsrail'den kalkan, 51 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi Tel Aviv-Viyana seferini yapan yolcu uçağına ilişkin bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, alınan ihbar nedeniyle uçağın dün gece geç saatlerde Sofya'ya iniş yaptığı belirtildi.

Şirketten yapılan bir diğer açıklamada, uçakta yapılan aramada herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığı, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi.