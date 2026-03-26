Tel Aviv’de büyük yıkım

İran misilleme füzeleriyle İsrail'in birçok bölgesini hedef almaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 80. dalgası kapsamında İsrail ve ABD üslerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Demir Kubbe isimli hava savunma sistemini delen füzeler başta başkent Tel Aviv olmak üzere çok sayıda bölgede ciddi hasara yol açıyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran ve Hizbullah ile Lübnan'da devam eden çatışmalar sırasında son 24 saatte 204 yaralının hastanelere kaldırıldığını bildirdi. ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşının başlangıcından bu yana 5 bin 45 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunlardan 120'si şu anda hastanede tedavi görüyor ve 12'sinin durumu ağır. İran'ın füze misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde bulunan Rabin Elektrik Santrali çevresinden yoğun dumanlar yükseldi.