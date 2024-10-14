Tel Aviv’de gerilim had safhada! A Haber canlı yayınına müdahale ettiler

Katil İsrail güçleri, Gazze'de yaptığı soykırımın ardından gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'a karadan ve havadan işgal başlatan İsrail ile Hizbullah güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

A Haber ekibine canlı yayında müdahale!

CANLI YAYINDA KAMERAYA SALDIRI ANLARI

Tansiyonun yüksek olduğu bölgeden yayın yaparak gerçekleri aktaran A Haber ekibi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de saldırıya uğradı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, canlı yayında haber sunduğu esnada bölgedeki bir şahısın müdahalesi ile karşılaştı.