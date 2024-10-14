Tel Aviv’de gerilim had safhada! A Haber canlı yayınına müdahale ettiler

Katil İsrail güçleri, Gazze'de yaptığı soykırımın ardından gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'a karadan ve havadan işgal başlatan İsrail ile Hizbullah güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.
A Haber ekibine canlı yayında müdahale!
CANLI YAYINDA KAMERAYA SALDIRI ANLARI
Tansiyonun yüksek olduğu bölgeden yayın yaparak gerçekleri aktaran A Haber ekibi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de saldırıya uğradı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, canlı yayında haber sunduğu esnada bölgedeki bir şahısın müdahalesi ile karşılaştı.
"YAYINIMIZA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ"
Saldırgan kadın kameraya da müdahale edince, İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna, bölgeden hızla ayrılmak zorunda kaldı. Yayını güçlükle tamamlayan İstanbullu, o anları "Yayınımıza da müdahale gerçekleşti dakikalar önce sizler de görüyorsunuz." sözleri ile anlattı.