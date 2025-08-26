Tel Aviv’de katil Netanyahu’ya isyan

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden, Gazze'de derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalamasını isteyen esir ailelerinin başlattığı kitlesel protestolar ve yol kapatma eylemleri kapsamında binlerce kişi alanlara ve otoyollara akın etti. İsrailli esir yakınları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle "ulusal mücadele günü" ismiyle duyurdukları ülke çapındaki kitlesel protesto ve eylemlerde pek çok kentte yolları trafiğe kapattı.

Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon otoyolu dahil olmak üzere Kudüs'e giden 1 numaralı otoyolu sabah erken saatlerden bu yana trafiğe kapatan protestocular, ülkeyi Akdeniz sahili boyunca kuzeyden güneye kateden 4 numaralı otoyolda da uzun süre eylem yaparak trafik akışını engelledi. Yol kapatma eylemleri gerçekleştiren bazı göstericilerin yollarda lastik yaktığı görüldü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirerek derhal masadaki ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamasını isteyen onlarca gösterici de bakanların evinin önünde protesto düzenliyor. AA