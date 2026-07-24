Tel Aviv'de panik: Türkiye, durdurulamaz
İsrail medyasında Türkiye paniği her geçen gün büyüyor. İsrail merkezli Israel Hayom gazetesinde yayınlanan analizde, Ankara'nın Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'de artan nüfuzunun Tel Aviv açısından yeni güvenlik hesaplarını beraberinde getirdiği belirtildi. Buna karşılık İsrail yönetiminin askeri kapasitesini güçlendirmesi, yeni bölgesel ortaklıklar kurması ve olası senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiği savunuldu. İsrail'in bu yeni tabloya karşı askeri ve diplomatik stratejilerini yeniden şekillendirmesi gerektiği öne sürüldü. Haberde görüşlerine yer verilen emekli Albay Prof. Gabi Siboni ise Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselişine dikkat çekti. Siboni, Türkiye ile Katar liderliğinde bölgede bir Müslüman Ekseni olduğunu öne sürüp bu eksenin güç kazandığını iddia ederken, Türkiye'nin Ortadoğu'daki etkisinin artık durdurulamaz bir boyut kazandığını söyledi.
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