Tel Aviv’de Türk savunma sanayii korkusu büyüyor

İsrail basını, Türkiye'nin savunma sanayiinde hızla gelişen İHA gücünü ve deniz kuvvetlerini ele aldı. Tel Aviv Üniversitesi Ortadoğu Araştırmacısı Hay Eytan Cohen Yanarocak'ın analizine yer verilen haberde, Tayfun füzesinin menzilinin İsrail'i ve hatta tüm Ortadoğu'yu kapsadığı ifade edildi.

K2 VE SİVRİSİNEK YAKIN MARKAJDA

Haberde, İsrail-İran savaşı devam ederken Türkiye'nin caydırıcılığını hızla artırdığı belirtildi, İsrailli savunma şirketlerinin Türk şirketlerin gerisinde kaldığı ifade edildi. BAYKAR'ın, 81 ilde dron üretim ve eğitim merkezi kurma projesine de vurgu yapılan haberde, SAHA 2026'da tanıtılacak K2 kamikaze İHA ile Sivrisinek dolanan mühimmatın özellikleri de anlatıldı. Yazıda "İran'ın aksine Türkiye; Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'ni kapsayan bir yarımada olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin kendi toprakları dışında da hedefleri var. Bunu Türk Donanması'nın Kıbrıs, Somali ve Libya'daki varlığından görüyoruz. Türkiye, her bakımdan Akdeniz'in en güçlü donanmasına sahip" denildi.