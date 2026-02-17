Tel Aviv’e Batı Şeria tepkisi: Soykırım siyasetinin parçası
İsrail'in Batı Şeria'daki arazi tescili kararına sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" tepkisini gösterdi. İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı olarak başlattığı "arazi kayıt süreci", Filistinlilere ait toprakların fiili gasbını idari bir işlemle "resmileştirme" adımı olarak değerlendirilirken, bu hamle uluslararası toplumun gözleri önünde ilerleyen açık ve sistematik bir ilhak sürecinin yeni aşaması olarak görülüyor.