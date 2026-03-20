Tel Aviv’e füzeler düşmeye devam ediyor

İran ve Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı. Akşam saatlerinde Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin olduğu yerden güçlü patlama sesleri geldi ve siyah dumanlar yükseldi. İsrail, İran'ın misillemesinde Tel Aviv'de çok katlı bir binanın hasar aldığını, başka bir bölgede yabancı bir işçinin öldüğünü duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre savaşın başından beri 3 bin 924 kişi yaralandı. 79 kişi yoğun bakım ünitelerine kaldırıldı. Son 24 saatte 170 İsrailli yaralandı. Öte yandan sığınaklardan kafasını çıkaramayan yüzlerce İsrailli sosyal medyada Filistinlilerin ölmesiyle alay ederek eğlendi.

ÜÇ PROTESTOCU İDAM EDİLDİ

GEÇTİĞİMİZ ay İran'daki protestolara katılan ve güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan 3 kişi dün idam edildi. İran, savaş sürecine protestolarla başlayarak gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, protestocuları idam etmemesi konusunda İran'ı tehdit etmiş, aksi takdirde askeri seçeneğe başvuracağını söylemişti. İran protestocuları idam etmemişti ancak buna rağmen saldırılar başlamıştı. İdamlar Trump'a karşı bir 'meydan okuma'sı olarak yorumlandı.