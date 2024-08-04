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Giriş Tarihi: 4.8.2024 21:41 Son Güncelleme: 4.8.2024 21:41

Tel Aviv'e uçuşlar durdu: 4 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

Yurt dışındaki yaklaşık 4 bin İsraillinin, pek çok havayolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülkeye dönemediği belirtildi.

AA
Tel Aviv’e uçuşlar durdu: 4 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı, havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve dolayısıyla İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini etkiledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edildi.

Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası havayolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurmuştu.

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Tel Aviv'e uçuşlar durdu: 4 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı
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