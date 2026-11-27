Tel Aviv'in savaş oyunu devrede
İsrail bir kez daha Ortadoğu'yu ateşe atmanın yollarını arıyor. 28 Şubat'ta "İran'ın nükleer silaha sahip olduğu" yalanı üzerinden ABD'yi de yanına alarak Tahran'a savaş başlatan İsrail yönetimi yine kirli bir oyunun peşinde. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları yeniden başlatma ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde, ABD ordusu olmadan da İran'a saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. İsrail basını da geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a bu yönde baskı yaptığını öne sürmüştü. Trump yönetiminin ise İran'a yeni bir saldırıya sıcak bakmadığı biliniyor. Uzmanlara göre İsrail'in amacı tek başına saldırıya geçerek ABD'yi de savaşa çekmek.
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